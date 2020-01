Show TV ve SkyTürk360'da ücret isyanı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Mehmet Emin Karamehmet'in sahibi olduğu Çukurova Grubu'nun borçları nedeniyle el koyduğu Show TV ile SkyTürk360 kanallarının çalışanları protesto eylemi yaptı.

TMSF Başkanı Şakir Ercan Gül 'ün dün akşam SkyTürk360 yayınında soruları yanıtlarken ücret alacaklarının ne zaman ödeneceğinin belli olmadığını söylemesi üzerine bugün TV kanallarının Ayazağa'da bulunan merkezinin bahçesine inen çalışanlar "Her yer Show TV, her yer SkyTürk, her yer Gezi Parkı, her yer direniş" sloganları atarak protesto gösterisi yaptılar.

SkyTürk360 ve Show TV çalışanları yaklaşık beş aydır ücret alamıyor.

TMSF önceki hafta el koyduktan sonra Show TV geçen cuma günü 402 milyon dolara Habertürk grubunun sahibi Ciner Holding'e satılmış, ancak ücret alacaklarıyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

SkyTürk360'a da Milliyet ve Vatan gazetelerinin sahibi Erdoğan Demirören'in talip olduğu haberleri kamuoyuna yansımıştı.

TMSF, yaklaşık 452 milyon dolarlık kamu alacağı için Çukurova Grubu bünyesindeki Dijitürk, Lig TV, Akşam gazetesi ve BMC'ye de el koymuştu.

Sadece Show TV'nin kamu borcunun tamamına yakın bir rakam olan 402 milyon dolara satılmış olması sebebiyle neden grubun diğer varlıklarına da el koyduğu sorusu tartışılıyor.