Show TV'nin sezona büyük umutlarla giren dizisi erken final yapıyor

Show TV'de ekrana gelen Yalancı dizisiyle ilgili flaş bir karar alındı. Süreç Film imzalı Yalancı'nın ekranlara veda ediyor.

Show TV’nin Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak gibi oyuncuları buluşturan dizisi Yalancı'dan hayranlarını üzecek haber geldi.

Süreç Film’in uyarlama dizisi başta cuma akşamları seyirciyle buluşmuş, ardından da Aziz dizisi başlayınca yayın günü değiştirilmiş ve salıya alınmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizinin 10. bölümde final yapacağı öğrenildi.