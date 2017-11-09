Show TV muhabirine 'saldıran' ata esnaf sahip çıktı: Oynamak istemiş olabilir, sevimli de bir at...

Show TV muhabiri Özge Mayetin'e haber için gittiği Sarıyer'de saldıran ata bölge esnafı sahip çıktı. "Atımız esnafı dolaşır, arazileri gezer" diyen esnaf, "Atın sahibini bilmiyorum. Saldırmak değil de oynamak istiyor benim tahminime göre. Sevimli de bir at. Biz bu zamana kadar bir zararını da görmedik" ifadesini kullandı.

Show TV muhabiri Mayetin, haberlere konu oldu. Başıboş atları haber yapmak için Sarıyer’e giden Show Haber muhabiri Özge Mayet, anons çektiği sırada bir atın saldırısına uğradı.

Olay, Sarıyer Çayırbaşı Mahallesinde meydana geldi. Dün (8 Kasım 2017) sabah saat 09.45 sıralarında Çayırbaşı Caddesi üzerinde başıboş olarak gezen bir at kaldırımda yürüyenlere saldırdı. Başıboş at kaldırımda yürüyenlerin üzerine atlayarak yaralanmalarına neden oldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

"Ucuz atlattım"

Saldırı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan başarılı Mayetin “Şükürler olsun ki ucuz atlattım, bir kaç sıyrık ve dizlerimdeki morlukları saymazsak… Arayan, mesaj atan geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim” dedi.

Esnaf: Oynamak istemiş olabilir

Çayırbaşı Mahallesi ve çevresinde gezen, esnafın da yemek ve su verdiği at, bugün mahallede görülmedi. Esnaflardan bazıları sahibinin atı bir yere bağlamış olabileceğini düşündüklerini söylediler. Çayırbaşı’nda lokanta işleten Yusuf Kaptanoğlu, “Dün çekim için televizyoncu ve gazeteci arkadaşlar geldi. Baktılar, atımızı gördüler burada. Bizim burada atımız meşhurdur. Atımız esnafı dolaşır, arazileri gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Saldırmak değil de oynamak istiyor benim tahminime göre. Sevimli de bir at. Biz bu zamana kadar bir zararını da görmedik” şeklinde konuştu.

Büfe sahibi Mehmet Ali de şunları kaydetti:

“At her zamanki gibi buradaydı. Yemeğini suyunu veriyoruz. Bir zararı yok bize. Atlar burada devamlı boş boş gezer. Atın sahibini bilmiyorum. Ben kendimi bildim bileli at var buralarda. Burası Çayırbaşı, atsız olmaz buralar. 15 gün önce 10’a yakın at vardı burada, belediye topladı. Bir at kaldı burada, onun da kimin olduğunu bilmiyorum. Olayı ben görmedim. Dün akşam televizyonda gördüm. Niye saldırdığını da bilmiyorum.”