Show TV, Kapıcılar Kralı'ndaki viski sahnesini kesti

Show TV, Kemal Sunal'ın en sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı’nda yer alan viski sahnesi kesti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) baskısıyla televizyon kanalları son dönemde Yeşilçam'ın kült filmlerinden onlarca sahneyi kesti. Bunun son örneği Show TV’de yayınlanan Kapıcılar Kralı filminde yaşandı.

Usta sanatçı Kemal Sunal’ın en sevilen filmlerinden Kapıcılar Kralı’nda yer alan viski sahnesi kanal tarafından kesildi.

Kemal Sunal’ın viski sattığı sahne bu kez sansürlenmek yerine tamamen kesilip atıldı.