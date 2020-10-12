Show dünyasına siyaset girdi; Hadid kardeşler Kardashian'ı takibi bıraktı

Magazin yıldızı Kim Kardashian’ın Ermenistan’a bağış yapmasından sonra model kardeşler Bella ve Gigi Hadid, Kardashian’ı instagram'dan takipten çıktı.

Show dünyası yıldızı Kardashian sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada “Bugünün küresel çabasının bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Ermenistan ve Artsakh’daki (Dağlık Karabağ) mevcut durum hakkında konuşuyorum ve ilerlemesine izin vermeyeceğimiz krize daha fazla farkındalık kazandırmak için pek çok kişiyle sohbet ediyorum. Düşüncelerim ve dualarım cesur erkeklerle, kadınlarla ve çocuklarla. Bizi ayıran mesafeye rağmen sınırlarla sınırlı olmadığımızı ve birlikte küresel bir Ermeni milleti olduğumuzu herkesin hatırlamasını istiyorum” dedi.

Kardashian ayrıca, Ermenistan Fonu'na yapılan bağışların, çatışmadan etkilenen veya yerlerinden edilen sivillere yiyecek, barınak, tıbbi bakım ve diğer gerekli malzemeler yoluyla yardım etmeye gittiğini açıkladı.

Kim Kardashian'ın bu açıklamasının ardından babaları Filistin kökenli olan Bella ve Gigi Hadid tepkilerini Kardashian'ı takibi bırakarak gösterdi.

Ermenistan’a destek verdiği için Kim Kardashian’ı intagram'dan takip etmeyi bırakan Bella ve Gigi diğer Kardashian kardeşlerini takip etmeye devam ediyor.