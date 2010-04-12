Shiloh Jolie Pitt erkek oldu!

Angelina Jolie ve Brad Pitt çifinin 3 yaşındaki kızları Shiloh, görünüşe göre iki erkek kardeşi Maddox ve Pax Thien'e özenip onlar gibi görünmeye çalışıyor.

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Kısa bir süre öncesine kadar omuzlarına uzanan sapsarı saçları ve rengarenk elbiseleriyle görüntülenen Shiloh, son dönemde erkek giysileriyle çıkıyor objektiflerin karşısına.

Geçen hafta da annesi Angelina Jolie ve ablası Zahara ile birlikte sokakta yürürken görüntülenen Shiloh'nun başında bir fötr şapka, üzerinde bir pantolon - tişört ve boynunda da bir kravat vardı.

Shiloh için Los Angeles'ta alışverişe çıkan Angelina Jolie, bir giyim mağazasının erkek çocuklara yönelik ürünler satan bölümünde minik kızına uygun giysi seçerken görüntülendi.Aynı durum ailece yaptıkları Paris gezisi sırasında da tekrarlandı. Shiloh Jolie Pitt, yaklaşık bir ay önce omuzlarına kadar uzanan sarı saçlarını da kısacık kestirdi.

Shiloh'nun babası ünlü aktör Brad Pitt, kısa bir süre önce bir dergi için yaptığı röportajda Shiloh'nun adından da hoşlanmadığını söyledi.Pitt'in anlattığına göre kızının erkek çocuklara olan bu özentisi sadece giysilerden ibaret değil, daha derinlerden geliyor. Yakışıklı aktör Shiloh'un son sekiz aydır kendi adıyla değil John adıyla çağrılmayı istediğini söyledi.



Pitt "Ona Shiloh diye seslendiğimizde bize tepki vermiyor" diye konuştu. Ünlü aktör minik kızının bu ismi sevmesinin nedenini de çok sediği Peter Pan masalına bağladı. John, eserin baş karakteri olan Wendy'nin ağabeyinin adı.

Ünlü aktör "Ona Shiloh diye seslendiğimizde bize 'Ben John'um diye yanıt veriyor" diyerek sözlerini sürdürdü. Uzmanlar bu durumu "Küçük erkek çocuklarının kız gibi giyinmek istemeleri ya da kız çocuklarının erkek giysilerine özenmeleri çok yaygın bir durum. Ama Jolie ve Pitt'in bu durum karşısındaki tepkileri diğer anne ve babalardan farklı" diyerek değerlendiriyorlar.

Aslında Jolie ve Pitt çifti dünyadaki milyonlarca anne ve babadan çok farklı. Örneğin Jolie'nin şu anda 8 yaşında olan oğlu Maddox ilk kez 5 yaşındayken dövme yaptırmak istedi. Bu isteği de Jolie tarafından kabul edildi. Anne- oğul bir Budist sembolü seçip bunu Maddox'un vücuduna dövme yaptırmak istediler: Ancak bu Brad Pitt tarafından engellendi.