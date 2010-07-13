Shilo artık 'erkek gibi' olmak istiyor

T24 - 4 yaşındaki Shilo erkek gibi olmak istedi, ünlü yıldız Angelina Jolie küçük kızını kırmadı!



Ünlü yıldız Angelina Jolie’nin Brad Pitt’le birlikteliklerinden doğan 4 yaşındaki Shilo, annesine sürekli “Erkek gibi olmak istiyorum, beni John diye çağırın” deyince bu isteği yerine getirildi. Artık erkek gibi giydiriyor, “John” diye çağırıyorlar.



Sizin küçük kızınız erkek olmak istese ne yapardınız? ABD’li aktris Angelina Jolie (35), “erkek olmak isteyen” kızı Shilo’yu bir kez daha “Hiç kimseyi olmak istemediği bir şeye zorlayamazsınız” sözleriyle savundu. Vatan’ın haberine göre ABD’deki magazin dergileri, ünlü Hollywood çifti Brad Pitt ile Angeline Jolie’nin ilk biyolojik çocukları olan Shiloh’un erkeğe dönüşmesini kapak yaptı.





‘Bana John deyin’



Haberlere göre 4 yaşındaki Shiloh, saçlarının tıpkı bir erkek gibi kesilmesini ve kendisine “John” ismiyle seslenilmesini istiyor. Evlat edindiği 3 ve kendi dünyaya getirdiği 3 olmak üzere 6 çocuğa sahip olan Jolie ise kızına “Toplum insanları belirli kalıplar içine sokmamayı öğrenmeli. Kendini dilediği gibi ifade etmek çocuğun gelişiminin bir parçasıdır” sözleriyle destek verdi. Çocuk gelişim uzmanları bu konuda bölündü. Uzmanların bir kısmı çocuğun kimliğinin oturması konusunda Angelina’nın tehlikeli bir oyun oynadığını belirtiyor.





‘Transseksüel olabilir’



Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz Psikolog Prof.Dr.Arif Verimli şunları söyledi: “Bu tür bozukluklar kız ya da erkeğin biyolojik anlamda sahip olunan bedene karşı başka bir cinsel kimlik istemesi sonucu oluşur. Bunlardan biri de transeksüalizmdir. Transeksüalizm karşı cinsin kimliğini yaşamak istemektir. Bu istek kendini küçük yaşlarda gösterir ve o dönemde ip uçları verir. Ailelerin çocuklarında bu bozukluğu hissettiklerinde onlarla çatışmak yerine istedikleri kimlikle uzlaşmaları gerekir. Dolayısıyla Angelina Jolie’yi kızına verdiği desteği doğru bir yaklaşım olarak karşılıyorum. Çünkü erken farketmiş ve önceden onu destekleme yoluna gitmiş. Çocukların bu döneminde onları kendi kimliklerine çevirmeye çalışmak hiç iyi sonuçlar vermez. Çocuğun bu isteği 18 yaşına kadar değişebilir. Ama değişiklik olmazsa o şekilde devam eder. Bu da transeksüalizmdir”





