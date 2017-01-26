Shia LaBeouf canlı Trump protestosunda gözaltına alındı

Ünlü Amerikalı oyuncu Shia LaBeouf, ABD Başkanı Donald Trump karşıtı canlı video protestosu sırasında halktan biriyle yaşadığı sözlü ve fiziksel sataşma sonrası gözaltına alındı.

ABD'li oyuncu, "saldırı ve hakaret" suçlamalarıyla yargılanacak.

LaBeouf, Donald Trump'ın Cuma günü gerçekleşen yemin töreni sonrası canlı olarak yayınlanmaya başlayan bir video protestosunda yer alıyordu.

LaBeouf'un da aralarında olduğu üç sanatçı, New York'ta bir müzenin önünde, ABD'lileri kamera karşısında "O bizi bölemeyecek" diyor.

Perşembe günü ise protestolar sırasında halktan biri kameranın önüne geçerek LaBeouf'le tartışmaya başladı.

İkili arasında çıkan sözlü atışma, fiziksel sataşmaya dönüştü.

Shia LaBeouf'un genç adamı atkısından tutarak çektiği belirtildi.

New York polisi, ABD'li oyuncunun öfkelenerek 25 yaşındaki adamı ittiğini söyledi.

Olay sonrası Shia LaBeouf'un polisler tarafından kelepçelenerek uzaklaştırıldığı görüldü.

Gözaltına alınan LaBeouf serbest bırakıldı.

Ancak hakkındaki suçlamalar sürüyor.

Protestoya adını veren "O bizi bölemeyecek" ifadesiyle, Donald Trump'ın politikaları eleştiriliyor.

Protesto, 7 gün 24 saat canlı yayın üzerinden sürüyor.