Shia LaBeouf: Bacaklarımı kırbaçlayıp, bana tecavüz etti

ABD’li oyuncu Shia LaBeouf Los Angeles’taki bir galerinin odasında 5 gün boyunca kafasına 'I am not famous anymore' (artık ünlü değilim) yazılı bir kese kâğıdı geçirip hayranlarıyla tek tek buluştu. 28 yaşındaki oyuncu, Sevgililer Günü’nde gerçekleştirdiği #IAMSORRY adlı sanat performansını ziyarete gelen bir kadın tarafından kırbaçlanıp, çırılçıplak soyulup, tecavüze uğradığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, LaBeouf, Dazed Digital’le mail ile yaptığı röportajda “10 dakika boyunca bacaklarımı kırbaçladı ve sonra kıyafetlerimi çıkarıp tecavüz etti” derken olay karşısında ne yaptığını açıklamadı.

Ünlü oyuncu, olayı 2 yıllık kız arkadaşı Mia Goth'a da anlattığını belirtti.

Shia LaBeouf, tüm dünyada ses getiren Lars Von Trier'in yönettiği Nymphomaniac filminde de rol aldı.