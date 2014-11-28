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Dünya

Shia LaBeouf: Bacaklarımı kırbaçlayıp, bana tecavüz etti

Lars Von Trier'in yönettiği Nymphomaniac filmindeki rolüyle adından söz ettiren Shia LaBeouf, tecavüze uğradığını iddia etti

28 Kasım 2014 16:30

ABD’li oyuncu Shia LaBeouf Los Angeles’taki bir galerinin odasında 5 gün boyunca kafasına 'I am not famous anymore' (artık ünlü değilim) yazılı bir kese kâğıdı geçirip hayranlarıyla tek tek buluştu. 28 yaşındaki oyuncu, Sevgililer Günü’nde gerçekleştirdiği #IAMSORRY adlı sanat performansını ziyarete gelen bir kadın tarafından kırbaçlanıp, çırılçıplak soyulup, tecavüze uğradığını açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, LaBeouf, Dazed Digital’le mail ile yaptığı röportajda “10 dakika boyunca bacaklarımı kırbaçladı ve sonra kıyafetlerimi çıkarıp tecavüz etti” derken olay karşısında ne yaptığını açıklamadı.

Ünlü oyuncu, olayı 2 yıllık kız arkadaşı Mia Goth'a da anlattığını belirtti.

Shia LaBeouf, tüm dünyada ses getiren Lars Von Trier'in yönettiği Nymphomaniac filminde de rol aldı.

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