SHGM'den havayolu şirketlerine tavsiye: Önce yabancı çalışanları işten çıkarın

T24 Dış Haberler

Türkiye'de havayolu şirketlerine Türk çalışanlarından önce yabancı ülkelerin vatandaşı olan pilotların ve kabin çalışanlarının işten çıkarılması tavsiye edildi.

Bloomberg'in haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 10 havayolu şirketine gönderdiği mektupta Türkiye'deki havayolu şirketlerinde çalışanların yüzde 11'inin yabancı ülke vatandaşları olduğu belirtildi.

Mektupta SHGM, havayolu şirketlerinden "Türklerin dezavantajını ortadan kaldırmak için" yabancı çalışan oranını düşürmelerini istedi. SHGM, bu sürecin kademeli olarak ilerlemesi gerektiğini ve mevcut operasyonları etkilememesi gerektiğini ifade etti.

Mektubun gönderildiği havayolu şirketlerinden Pegasus, 6 bin çalışanından 100'ünün yabancı ülkelerin vatandaşı olduğunu bildirdi.

Hava-Sen, 29 Mayıs'ta SHGM'ye, "Gerekirse yabancı çalışanların istihdamı azaltılmalı ancak vatandaşlarımız ve gelirleri korunmalıdır" demişti.

Dünya genelinde havayolu şirketlerinin önümüzdeki yıllarda ekonomik şartlar nedeniyle binlerce kişiyi işten çıkarmak zorunda kalması bekleniyor.