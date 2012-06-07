Sheryl Crow'a beyin tümörü teşhisi

Grammy ödüllü Amerikalı ünlü şarkıcı Sheryl Crow'un beyninde tümör tespit edildi.

Haberin duyulmasından kısa süre sonra Sheryl Crow Twitter hesabı üzerinden hayranlarını rahatlatacak bir mesaj yayınladı. Şarkıcı beynindeki tümörün kanserojen olmadığına dair açıklamasıyla hayranlarının gönlüne su serpti.

Crow, Twitter hesabından yayınladığı mesajda "Herkese selam! Beyin tümörüme dair endişelenmeyin, kanserojen değil" açıklamasının yanı sıra, kendisini son derece sağlıklı ve mutlu hissettiği, yeni albümü üzerine çalıştığı bilgisini de ekledi.

50 yaşındaki yıldız, son yıllarda yaşadığı hafıza kayıpları nedeniyle kimi konser performanslarında şarkılarının sözlerini unutmaya başlamıştı. Durumunun ciddileşmesi üzerine geçen kasım ayında MR taramasından geçen sanatçının beyninde bir tümör tespit edilmişti.

Dün geç saatlerde yayımlanan Las Vegas Review dergisinde de Sheryl Crow'un beynindeki tümörün operasyon gerektirmeyecek, iyi huylu tümör olduğu duyuruldu.

Meme kanserini de yenmişti

2006 yılında Sheryl Crow'a meme kanseri teşhisi konmuş, hastalık erken evrede teşhis edildiğinden şarkıcı başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden sahnelere dönmüştü.

Sheryl Crow, halen evlatlık iki çocuğuyla birlikte country müziğin başkenti sayılan Nashville, Tennessee'de yaşıyor.