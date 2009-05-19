Sherlock Holmes’ü hiç böyle görmediniz

Türkiye’de Ocak 2010’da gösterime girecek

Arthur Conan Doyle’un dünyaca ünlü karakteri Sherlock Holmes’un dinamik yeni uyarlamasında Holmes (Robert Downey Jr.) ve cesur ortağı Watson (Jude Law) en son maceralarına atılıyorlar.Dövüş tekniklerini, efsanevi zekâsı gibi silah olarak kullanan Holmes, bu macerasında ülkesini yok edebilecek ölümcül bir komployu aydınlatmak için yeni bir düşman ile savaşıyor.Robert Downey Jr., efsanevi dedektif Sherlock Holmes’u daha önce hiç yapılmayan bir şekilde canlandırıyor. Jude Law doktor ve bir savaş gazisi olan, Holmes’un güvenilir çalışma arkadaşı Watson rolünde yer alıyor. Holmes’u alt eden ilk ve tek kadın olan ve dedektifle halen çalkantılı bir ilişki sürdüren Irene Adler rolünü Rachel McAdams üstleniyor. Mark Strong gizemli yeni düşman Blackwood rolünü oynuyor. Kelly Reilly ise Watson’ın ilgilendiği Mary rolünde yer alıyor.Sherlock Holmes, Michael Robert Johnson, Anthony Peckham ve Simon Kinberg’in yazdığı senaryodan ünlü yönetmen Guy Ritchie tarafından büyük ekrana aktarıldı. Filmin hikâye yazarları Lionel Wigram ve Michael Robert Johnson. Yapımcılar Joel Silver, Lionel Wigram, Susan Downey ve Dan Lin. Yönetici yapımcılar Dana Goldberg ve Bruce Berman, Ortak yapımcı Steve Clark-Hall. Sherlock Holmes ve Dr. Watson, Sir Arthur Conan Doyle tarafından yaratılarak, kendisinin hikâye ve romanlarında yer aldılar.Sherlock Holmes, Aralık 2009’dan itibaren bir Warner Bros. Entertainment kuruluşu olan Warner Bros. Pictures tarafından tüm dünyada gösterime sunulacak. Film Türkiye’de Ocak 2010’da gösterime girecek.