Sheriff'in teknik direktörü Yuriy Vernydub, Kuyt'ı hedef aldı: Mükemmel dünyasını yıktığım için mutluyum

Sheriff'in Santiago Bernabeu'daki unutulmaz Real Madrid zaferinin ardından Moldova temsilcisinin teknik direktörü Yuriy Vernydub basın toplantısında Dirk Kuyt'ı hedef aldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mucizevi yürüyüşünü sürdüren Moldova temsilcisi Sheriff, Santiago Bernabeu'da Real Madrid'i 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir zafere imza attı.

Bu galibiyetle zorlu grupta ikide iki yapan Sheriff 6 puanla zirvede yer aldı. Karşılaşmanın sonunda düzenlenen basın toplantısında konuşan Ukraynalı teknik direktör Yuriy Vernydub'un hedefinde ise Hollandalı eski yıldız Dirk Kuyt vardı.

"Mükemmel dünyasını yıktığım için mutluyum"

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Dirk Kuyt daha önce verdiği bir demeçte, "Şampiyonlar Ligi, şampiyonların turnuvası. Bunu biliyorum ama Sheriff gibi takımların burada bir yeri olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı.

2-1'lik Real Madrid zaferinin ardından Sheriff'in Ukraynalı teknik direktörü Yuriy Vernydub bu sözleri hatırlattı.

"Dirk Kuyt, Sheriff'in Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söylemiş. Onun mükemmel dünyasını yıktığım için mutluyum. Real Madrid gibi bir kulübe karşı kazandığımız için çok mutluyum. Bu çok duygusal bir şey. Oyuncularıma bu harika iş için minnettarım."

"Biz gerçek bir takımız. Bazı büyük isimler Sheriff gibi takımların Şampiyonlar Ligi'nde yeri olmadığını söylüyor ama bizim yerimiz burası ve bunu kanıtladık"