Shenzhou 11, iki Çinli astronotla uzaya fırlatıldı

Çin, özel bir görev için Shenzhou 11 adlı uzay aracını içindeki iki astronot ile birlikte uzaya fırlattı.

Çin'in kuzeyindeki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden yerel saatle 07.30'da fırlatılan uzay aracındaki astronotlar, Tiengong-2 Uzay Laboratuvarı'nda deneysel çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla 30 gün sürecek görevlerine başlamış oldular.

Bu, Çinli astronotların uzayda geçirdikleri en uzun süre olarak da tarihe geçecek.

Astronotlar Jing Haipeng ile Chen Dong'ın uzay laboratuarına ulaşmaları ise, iki gün sürecek.

İkili, uzayda bitki yetiştirmek için deneyler yapacak ve ultrason ekipmanlarını da kullanarak bedenlerinin uzaydaki durumunu inceleyecek.

Long March-2F roketi ile fırlatılan aracın uzaydaki görevi, ülke için de milli bir gurur kaynağı oldu. Batılı medya çalışanlarına, askeri üsse gelerek aracın fırlatıldığı anları izlemeleri için izin bile verildi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, bu görevin ülkesinin uzay araştırmaları konusunda daha büyük ve ileri adımlar atmasını kolaylaştıracağını ve Çin'in bir "uzay gücü" olarak öne çıkmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Bu yıl en az 20 uzay görevini hayata geçirmeyi tasarlayan Çin, Rusya ve ABD'nin ardından kendi mürettebatlı görevlerini gerçekleştiren üçüncü ülke. Çin, 2013'te mürettebatsız uzay aracı Yutu'yu Ay'ın yüzeyine başarılı bir şekilde indirmişti.

Ancak uzay görevlerinin arkasında "askeri" hırslar olabileceği endişesiyle, Çin Uluslararası Uzay İstasyonu'na dahil edilmemişti.

Çinli yetkililer de, kendi uzay istasyonlarını inşa etmek için harekete geçmişti.