Shell ve TPAO Diyarbakır'da kaya gazı arıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Shell ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) geçen hafta Diyarbakır’da Sarıbuğday-1 sahasında kaya gazı aramalarına başladığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Shell’in CEO’su Peter Voser’ı kabul etti.

Kabulün basına açık bölümünde konuşan Bakan Yıldız, Voser ile Türkiye’deki ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdiklerini söyledi.

Geçen yıl TPAO ile Shell arasında Akdeniz’de petrol ve gaz aramalarına ilişkin bir anlaşma imzalandığını hatırlatan Bakan Yıldız, ”İşbirliğimizin birçok alanda sürüyor olması önemlidir” dedi. Bakan Yıldız, TPAO ile Shell arasında yapılan anlaşma paketinde kaya gazlarıyla ilgili bir bölümün de bulunduğunu, bu çerçevede geçen hafta Diyarbakır’da Sarıbuğday-1 sahasında kaya gaza aramalarına başlandığını kaydetti.

Karadeniz’deki petrol ve doğalgaz aramaları konusunda diğer bütün büyük firmalarla olduğu gibi Shell ile de çalışma yapmak istediklerini ifade eden Yıldız, ”Akdeniz’de yaptığımız büyük işbirliğinin hayırlı sonuçlara vesile olacağı kanaatindeyim. Sismikler proses edilecek, ondan sonra hangi düzeyde, nerede çalışmalar başlayacak, o konuşulacak” diye konuştu.



'Zam mı istiyorsunuz?'



Bir basın mensubunun, "Maliye Bakanı Mehmet Şimşek BOTAŞ’ın maliyetin altında gaz satmasını bütçe açıklarının en önemli nedenlerinden biri olarak gösterdi, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz” şeklindeki sorusuna Bakan Yıldız, ”Zam mı istiyorsunuz?” yanıtını verdi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bahsettiği konunun doğru olduğunu ve şu anda BOTAŞ’ın maliyetin altında piyasaya gaz sattığını anlatan Yıldız, "Diğer üretim maliyetlerimizle karıştırıp avantajları vatandaşlarımızın lehine kullanmaya çalışıyoruz. Su gibi ucuz kaynakları miks ederek ortaya bir fiyat çıkartıyoruz" diye konuştu.

Shell’in CEO’su Voser Shell’in CEO’su Peter Voser da firmanın 89 yıldır Türkiye’de faaliyet gösterdiğini, önümüzdeki yıl 90’ıncı yılın kutlanacağını ve bundan büyük gurur duyduklarını söyledi.

TPAO ile yapılan anlaşma çerçevesinde Akdeniz’in derin sularında ve karada arama faaliyetleri yürütmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirten Voser, "Akdeniz’de şu anda sismik arama çalışmaları aşamasındayız. Başarılı bir sonuç elde etmeyi ümit ediyoruz. Bunun dışında portföyümüze neler katabileceğimizi partnerimiz TPAO ile görüşüyoruz. Karadeniz’de arama fırsatlarını değerlendiriyoruz” dedi.

Bir gazetecinin "Alaska ve Doğu Afrika’daki çalışmalarımız hangi aşamada?” şeklindeki sorusu üzerine Voser, Doğu Afrika’nın doğalgaz kaynakları açısından dünya enerji talebinin karşılanmasında hayati önem taşıyan bir bölge olduğunu kaydetti.

Voser, "Doğu Afrika’daki gaz kaynakları hem Avrupa hem de Asya ülkelerini besleyebilecek düzeyde. Biz Shell olarak LNG ile ilgili çalışmalara katılmak isteriz" diye konuştu.

Şu anda Tanzanya’da arama faaliyetlerinin devam ettiğini, diğer ülkelerde de birkaç blok bulunduğunu anlatan Peter Voser, Alaska’da da geçen hafta sondaja başlama konusunda yeşil ışık aldıklarını bildirdi. Voser, "Şu anda sondaj çalışmalarına hazırız, 2 kuyunun sondajı önümüzdeki süreçte yapılacak" ifadesini kullandı.