Shell & Turcas’ın Global Pazarlama Direktörlüğü'ne Burçin Toktamış atandı

İstanbul, 8 Eylül (DHA) - Shell & Turcas’ın Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı, Satış ve Operasyon Müdürlüğü görevini yürüten Burçin Toktamış, Shell Ticari Filo İş Kolu tüm sektörler ve satış kanallarından sorumlu Global Pazarlama Direktörü pozisyonuna atandı

Dünyanın önde gelen uluslararası enerji şirketlerinden Shell’de ticari filo alanında Sektör ve Kanallar Global Pazarlama Direktörü pozisyonuna Burçin Toktamış getirildi. Burçin Toktamış’ın Shell’deki uzun soluklu kariyeri 23 yıldır devam ediyor.

Enerji sektöründe yöneticilik kariyeri üniversite mezuniyetinin hemen ardından Shell ile başlayan Toktamış’ın, firmada 23 yılı aşan tecrübesi bulunuyor.

Bu süre içinde Üretim Planlama, İkmal Zinciri, Satış, İş Geliştirme, Kanal Yönetimi ve Madeni Yağ Genel Müdürlüğü görevlerinin yanında, 9 senedir Shell & Turcas’ın icra kurulunda da yer alıyordu. 2013 yılından bu yana Shell & Turcas Perakende Satışlar Genel Müdür Yardımcılığı ile Satış ve Operasyon Müdürlüğü pozisyonunda bulunan Toktamış, aynı zamanda Shell Petrol AŞ’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Toktamış, Shell International Petroleum Company’deki Ticari Filo İş Kolu tüm sektörler ve satış kanallarından sorumlu Global Pazarlama Direktörlüğü görevine Londra’da başladı.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 1994 yılında mezun olan Toktamış’ın, işletme üzerine yüksek lisansı da bulunuyor. (Fotoğraflı)