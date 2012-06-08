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Ekonomi

Shell, Sivas'ta petrol arayacak

Son dönemde kaya gazı ile gündeme gelen Türkiye'de petrol aramacılığı şimdi de Sivas 'a kayıyor

08 Haziran 2012 11:41

Petrolde umut Sivas'a kayıyor. Shell ile Trans Atlantic Kayseri ve Sivas'ta petrol arayacak. İki bölgenin sismik uçakla röntgeni çekilecek. Çalışma Sivas'ta ilk petrol arama faaliyeti olacak.

Son dönemde kaya gazı ile gündeme gelen Türkiye'de petrol aramacılığı şimdi de Sivas 'a kayıyor. Kaya gazı için Türkiye'ye tekrar gelen dünya devi Shell şirketi Türkiye'de petrol arama sahasını genişletiyor. Amerikalı Trans Atlantic şirketinin Kayseri ve Sivas'ta bulunan 13 ruhsatında ortak çalışma başlatan şirket, iki bölgede petrol aramak için düğmeye bastı. İki şirket sondaj faaliyetlerine 2013'te başlayacak. Bu çalışma Sivas bölgesindeki ilk petrol arama faaliyeti olacak. Trans Atlantic ve Shell, "Airbon gravimetre" olarak adlandırılan yöntemle petrol aramak istiyor. İlk etapta Kayseri ve Sivas bölgesinin sismik uçakla röntgeninin çekilmesi planlanıyor.


Uçakla sismik arama


Shell Türkiye Başkanı Ahmet Erdem, Sivas ve Kayseri bölgesinin çok büyük bir alan olduğunu belirterek, "İlk etapta yaklaşık bin kilometre hatta sismik, daha sonra 8 bin kilometrelik hatta uçakla sismik tarama yapılacak. Verilere göre Shell'in ortaklığı olacak" değerlendirmesini yaptı. Erdem, Türkiye'nin Shell için önemli olduğunu belirterek, "Shell her alternatifi, fırsatı değerlendiriyor. Türkiye'nin petrol üretimine katkı sağlarsak mutlu oluruz" dedi. Trans Atlantic şirketinin Türkiye temsilcisi Selami Uras da uçakla yapacakları sismik çalışmanın petrol aramacılığının bir parçası olduğunu belirterek, "Dünyada uygulanıyor. Maliyetli bir çalışma" dedi.


İlk çalışma


Çalışma yapacakları Sivas baseninde bugüne kadar petrol sondajı yapılmadığını anlatan Selami Uras, "Sivas baseni üzerinde bugüne kadar hiç kuyu delinmemiş" dedi. Uras, petrol arama hedefiyle çalışmalara başladıklarını belirterek, "Şu anda sismik için yeterli veri yok. Biz de ilk etapta bu çalışmaları yapacağız. Ardından petrol arama veya kaya gazı konusunda ilerleyebiliriz" dedi.

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