T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Shell Arktika'da petrol aramaya son verdi

Shell, Arktika’daki tartışmalı petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerine son verdi. Enerji devi, denemelerinin hayal kırıklığı yarattığını açıkladı.

28 Eylül 2015 16:04


İngiliz-Hollanda ortaklığındaki Shell, Alaska kıyılarında tartışmalara yol açan keşif faaliyetlerine son verdi. Shell, yüksek maliyet ve istenen başarının yakalanamamasını kararına gerekçe olarak gösterdi.

Çuçki Denizi’nin kuzeyinde test amaçlı yapılan sondajın hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Şirket açıklamasında, "öngörünür bir gelecekte" sondaj çalışmalarına devam edilmesinin planlanmadığını vurguladı.

Çalışmaları sonlandırmanın maliyetinin 3 milyar doları bulduğunu kaydeden Shell, buna yaklaşık 1 milyar 100 milyon doların da sözleşmeler nedeniyle ekleneceğini belirtildi.

Çevrecilerden sert eleştiriler

Çevreciler, Alaska'da petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına karşı çıkıyor. Bu çalışmaların bölgedeki doğal hayatı olumsuz etkileyeceğine, kutup ayısı ve fok gibi hayvanların geleceğini tehlikeye atacağına dikkat çeken çevreciler, bunun iklim değişikliğini de hızlandıracağı uyarısında bulunuyordu. Çevreci aktivistler, sık sık Shell’in sondaj çalışmalarını protesto eden eylemler düzenliyordu.

ABD Başkanı Barack Obama, eleştirilere rağmen mayıs ayında Shell’in Arktika’daki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yapmasına onay vermişti. Demokrat Parti’den başkan aday adayı olan Hillary Clinton ise ağustos ayı ortalarında bu çalışmalara karşı olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Shell ArktikaShell AlaskaDeniziShellAlaskaBaşkanı Barack ObamaPartiHillary ClintonDeutsche Welle Türkçe dpa/Reuters BD/HS

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24