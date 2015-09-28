Shell Arktika'da petrol aramaya son verdi



İngiliz-Hollanda ortaklığındaki Shell, Alaska kıyılarında tartışmalara yol açan keşif faaliyetlerine son verdi. Shell, yüksek maliyet ve istenen başarının yakalanamamasını kararına gerekçe olarak gösterdi.

Çuçki Denizi’nin kuzeyinde test amaçlı yapılan sondajın hayal kırıklığı yarattığı belirtildi. Şirket açıklamasında, "öngörünür bir gelecekte" sondaj çalışmalarına devam edilmesinin planlanmadığını vurguladı.

Çalışmaları sonlandırmanın maliyetinin 3 milyar doları bulduğunu kaydeden Shell, buna yaklaşık 1 milyar 100 milyon doların da sözleşmeler nedeniyle ekleneceğini belirtildi.

Çevrecilerden sert eleştiriler

Çevreciler, Alaska'da petrol ve doğal gaz arama çalışmalarına karşı çıkıyor. Bu çalışmaların bölgedeki doğal hayatı olumsuz etkileyeceğine, kutup ayısı ve fok gibi hayvanların geleceğini tehlikeye atacağına dikkat çeken çevreciler, bunun iklim değişikliğini de hızlandıracağı uyarısında bulunuyordu. Çevreci aktivistler, sık sık Shell’in sondaj çalışmalarını protesto eden eylemler düzenliyordu.

ABD Başkanı Barack Obama, eleştirilere rağmen mayıs ayında Shell’in Arktika’daki petrol ve doğal gaz arama çalışmaları yapmasına onay vermişti. Demokrat Parti’den başkan aday adayı olan Hillary Clinton ise ağustos ayı ortalarında bu çalışmalara karşı olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı.