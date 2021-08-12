Shell, 1970'lerdeki petrol sızıntısı nedeniyle, Nijeryalı bir topluluğa 111 milyon dolar tazminat ödeyecek

Dünyanın önde gelen petrol şirketlerinden Shell, 1967-1970 Biafran Savaşı sırasında meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle, Nijeryalı bir topluluğa 111 milyon dolar ödeyecek.

BBC'nin haberine göre, zararın üçüncü şahıslardan kaynaklandığını ileri süren şirketin sözcü, Ejama-Ebubu topluluğuna yapılacak ödemenin "tam ve nihai çözüm" olacağını söyledi.

2010 yılında, Nijerya'da bir mahkeme, Shell'e 41,36 milyon dolar para cezası verdi, ancak şirket birçok başarısız temyiz başvurusunda bulundu.

Geçen yıl, ülkenin Yüksek Mahkemesi, faizle birlikte şirketin borçlu olduğu para cezasının, verilen karardan on kat daha fazla olduğunu söyledi.

Yerel toplumu temsil eden avukat Lucius Nwosa, "Hileleri bitti ve uzlaşmaya karar verdiler. Karar, topluluğun adalet konusundaki kararlılığının bir kanıtıdır" açıklamasında bulundu.

Dava onlarca yıl öncesine dayansa da, petrol boru hatlarından kaynaklanan kirlilik, Nijer Deltası'nda önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Shell, sızıntıların "sabotaj" sonucu olduğunu öne sürüyor.