T24 - Türkiye'de kadının gördüğü şiddete dikkat çekmek isteyen 50 ünlü kadın, Ümit Karalar'ın 'Sheddeath' başlıklı okul bitirme tezi için objektiF karşısına geçti

Marmara Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Ümit Karalar'ın Doğtaş Mobilya sponsorluğundaki 'Sheddeath' isimli fotoğraf sergisi, dün City's Nişantaşı'ndaki Toprak Sanat Galerisi'nde açıldı.Akşam gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



'Sheddeath'e hayır!' fotoğrafları için tıklayınız...



GELİR DERNEĞE



Aralarında Begüm Birgören, Emel Çölgeçen, Öykü Gürman ve Zeynep Mansur'un da olduğu 50 ünlü kadın, önce plastik makyaj yaptırdı. Ardından da Ümit Karalar'ın bitirme tezi olarak geliştirdiği proje için objektif karşısına geçerek şiddete 'hayır' dedi. Projenin mimarı Karalar; abartılmayan plastik makyajın dışında, mimiklerle, şiddetin kadında yarattığı duygusal çöküntüyü fotoğraflar aracılığıyla topluma aktarmayı hedeflediğini söyledi. Karalar "Kadının fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan zarar görmesine yol açan toplumsal yaraya dikkat çekmek istedim" diye konuştu. Eserlerin satışından elde edilen gelir, Kadınları Koruma Derneği'ne bağışlanacak. 'Sheddeath' isimli fotoğraf sergisi, 23 Ocak'a kadar görülebilecek.



