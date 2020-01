SHD: Soma için OHAL'de de bu halde de adalet istiyoruz

Sosyal Haklar Derneği (SHD), Soma katliamının 27. ayında bir kez daha adalet talebini yaptığı eylemle dile getirdi. Taksim'de bulunan Fransız Konsolosluğu önünde toplanan SHD’liler "Soma 301 FETÖ'nün cinleri değil sosyal kaza", "Soma 301 OHAL'de de bu halde de adalet istiyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Fransız Konsolosluğu'nda biraraya gelen SHD'liler, Galatasaray Lisesi'ne yürüdü. SHD Genel Başkanı avukat Can Atalay Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yaptı. Atalay açıklamasında, "Sokaklarda 'demokrasi nöbeti' tutulurken, demokrasinin ilkleri birbiri ardına ihlal ediliyor. Darbe girişimi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan yüzlerce gazeteci, akademisyen, emekçi görevlerinden uzaklaştırılırken, Meclis'ten yangından mal kaçırırcasına emekçiler aleyhine yasal düzenlemeler sürüyor. Darbeye karşı açık tavır alan siyasi partilerin il binaları gece yarıları basılıyor. Bu kabul edilemez" dedi.

Demokrasinin milletin belirli bir kesimi için değil her kesimi için varsa var olduğunu aksi takdirde yok olduğun söyleyen Atalay, "Biz SHD olarak, demokrasinin bir bütün olduğundan hareketle Taksim'de dahil olmak üzere ülkenin bütün meydanlarında 'demokrasi nöbeti' tutulurken, Soma katliamını protesto etmek, hayatını kaybeden 301 madenciyi unutmayacağımızı bir kez daha ilan etmek için, her ayın 13'ünde yaptığımız etkinliği Taksim Meydanı'nda yapmak istedik" diye konuştu.

“İktidar çifte standart uyguluyor”

Taleplerini İstanbul Valiliği'ne ilettiklerini ve Valilikçe dilekçenin havale edildiğini söyleyen Atalay, başvurunun hukuka aykırı bir biçimde işleme koyulmadığını kaydetti. Atalay, Taksim Meydanı'nda, Soma'da yaşanan işçi katliamının sorumlularının yargılanması talebine izin verilmemesini siyasal iktidarın çifte standartı olduğunu ifade etti.

Soma katliamında Gülen cemaatinin parmağının aranmasına tepki gösteren Atalay, şöyle devam etti:

"Yargıtay'da işçilerin aleyhine kararlar veren hakimlerin ellerine bakmalıdırlar. Soma katliamında ölen 301 canı anmak, ister sermayedar, ister siyasetçi, ister sarı sendikacı olsun bütün sorumluların yargılanması talebini ısrarla yinelemektedir. Soma katliamı ya da bir bütün olarak sosyal cinayetler düzeni komplo teorileri ile aklanamaz."

“Demokrasi herkes için uygulanmalıdır”

Eyleme katılan eski CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur da 15 Temmuz darbe girişimini engellemek için sokağa dökülen ve yaşamını yitirenlerin fotoğraflarından resim sergisi açıldığını belirtti. Onur, "Keşke bu hassasiyet, Soma'da hayatını kaybeden 301 canımız için de gösterilseydi" dedi. Onur, demokrasinin her kes için uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

Açıklamanın ardından, Galatasaray Meydanı'na yürüyüş düzenlendi. Sendikalı olduğu için işten atılan, direnişteki Avcılar Belediyesi işçilerinin de katıldığı yürüyüşte, "Bizi de milletten sayın", "Soma'nın hesabı sorulacak", "301 rakam değil candır", "İnsan toprak hava ve su için adalet" yazılı dövizler taşındı. "Soma'yı unutma unutturma", "Anaların gözyaşı katilleri boğacak", "Soma'nın kömürü katilleri yakacak" sloganları atıldı.

Galatasaray Lisesi önünde bir kez daha açıklama yapan Avukat Can Atalay, "demokrasi nöbetçilerine" açılan Taksim'in, tüm emekçilere açılmasını istedi. Demokrasinin belli bir kesime değil herkese uygulanması gerektiğini vurgulayan Atalay, sözlerini Gezi Parkı eylemlerinin simgesi olan, "Her yer Taksim her yer direniş" sloganıyla sonlandırdı.