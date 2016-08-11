Sosyal Haklar Derneği: 'Demokrasi nöbeti'ne açılan Taksim, Soma katliamı protestosuna kapatıldı; demokrasi bir bütündür bölünemez!

Sosyal Haklar Derneği; 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimine karşı vatandaşların davet edildiği "demokrasi nöbetleri"ne açılan Taksim'in, Soma katliamında ölen 301 kişiyi anmak ve bütün sorumluların hesap vermesini talep etmek üzere planlanan etkinliğe kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, "Demokrasi bütün kurum ve kuruluşları, işleyiş yöntem ve usulleri ile bir bütündür ve bölünemez! Demokrasi toplumun belirli bir kesimi için değil, her kesimi için varsa vardır yoksa yoktur" dendi.

Dernek, "Soma katliamında ölen 301 canı anmak ve bütün sorumluların yargılanmasını talep etmek üzere tüm duyarlı kişi ve kurumları 13 Ağustos 2016 günü saat 15:00’de İstiklal Caddesi'ndeki Fransız Konsolosluğu önünde, saat 19:00’da da Kadıköy Altıyol’da buluşmaya" çağırdı.

Sosyal Haklar Derneği'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

Ülkemiz zor günlerden geçiyor.

Sokaklarda “demokrasi nöbetleri” tutulurken, demokrasinin temel ilkeleri birbiri ardına ihlal ediliyor. Darbe girişimi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan yüzlerce gazeteci, akademisyen, emekçi vb görevlerinden uzaklaştırılırken, Meclis’ten yangından mal kaçırırcasına emekçiler aleyhine yasal düzenlemeler sürüyor, darbeye karşı açık tavır alan siyasi partilerin il binaları gece yarıları basılıyor.

Bu; açık ki kabul edilemez.

Zira demokrasi bütün kurum ve kuruluşları, işleyiş yöntem ve usulleri ile bir bütündür ve bölünemez!

Demokrasi toplumun belirli bir kesimi için değil, her kesimi için varsa vardır yoksa yoktur!

Biz Sosyal Haklar Derneği olarak, demokrasinin bir bütün olduğundan hareketle, Taksim de dahil olmak üzere ülkenin bütün meydanlarında “demokrasi nöbetleri” tutulurken, Soma katliamını protesto etmek, hayatını kaybeden 301 madenciyi unutmadığımızı ve unutmayacağımızı bir kez daha ilan etmek için, her ayın 13’ünde yaptığımız etkinliğimizi Taksim Meydanı’nda yapmak istedik. Bu talebimizi İstanbul Valiliği’ne de yazılı olarak bildirdik.

Ancak bir kere daha gördük ki, “demokrasi” ve “hakimiyet” milletin ancak bir kesimi için geçerli imiş. İstanbul Valiliği dilekçemizi önce havale etmesine karşın daha sonra dilekçeyi dahi almayarak yapmış olduğumuz başvuruyu hukuka aykırı bir biçimde işleme koymama yolunu seçmiştir.

Taksim Meydanı’nda, Soma’da yaşanan işçi katliamının sorumluların yargılanmasını talep etmeye izin verilmemesi; siyasal iktidarın çifte standart uyguladığının en açık göstergesi sayılmalıdır.

Soma katliamının son duruşmasında, tutuklu yargılanan sanıkların ve avukatlarının Soma Katliamının bir FETÖ sabotajı olduğu ve katliam sonrası yapılan soruşturma ve açılan davanın FETÖ’cü polisler, savcılar ve hakimler tarafından yürütüldüğü iddiasını ortaya attıkları düşünüldüğünde 301 kişinin hayatını kaybettiği bu maden faciasının sorumlularının bu puslu havadan yararlanarak kurtulmayı murat ettikleri anlaşılacaktır.

Soma Katliamında ölen 301 canı anmak, ister sermayedar, ister siyasetçi, ister sarı sendikacı olsun bütün sorumluların yargılanmasını her ayın 13’ünde olduğu gibi bir kez daha talep etmek üzere tüm duyarlı kişi ve kurumları 13 Ağustos 2016 günü saat 15:00’de Fransız Konsolosluğu önünde, saat 19:00’da Kadıköy Altıyol’da buluşmaya ve demokrasinin ilk adımı niteliğindeki taleplerimizi bir kez daha dile getirmeye çağırıyoruz.

DEMOKRASİ BİR BÜTÜNDÜR BÖLÜNEMEZ!

İNSAN, TOPRAK HAVA VE SU İÇİN ADALET!

SOMAYI UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ!

SOMA’NIN VE SOSYAL CİNAYETLERİN HESABINI SORACAĞIZ!