-SHÇEK'LİLERLE İLK İFTAR TBMM (A.A) - 01.08.2011 - TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Mecliste verdiği iftar yemeğinde, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) bünyesinde barınan genç ve yaşlılarla bir araya geldi. Çiçek, TBMM Üyeler Lokantasında verilen yemeğin ardından yaptığı konuşmada, davete katılanlara teşekkür ederek, ''Ramazan'ın bizim medeniyetimizde, bizim sosyal hayatımızda çok anlamlı ve önemli bir yeri var. Barışın, kardeşliğin, insani duyguların öne çıktığı, kökleştiği, kökleştirildiği anlamlı bir zaman dilimi, bir önemli, manevi atmosfer'' şeklinde konuştu. Mecliste böyle bir iftar yemeğinin ilk defa düzenlendiğini belirten Çiçek, şöyle devam etti: ''SHÇEK bünyesinde bulunan gençlerimizle, büyüklerimizle, analarımızla, bacılarımızla beraber bugün anlamlı bir iftar yapıyoruz. Böylesine bir mutluluğu yaşattığınız için gerçekten teşekkür ediyorum. Burası milletin meclisi. Bunun iyi bilinmesi lazım. Milletin ümidi, milletimizin bağımsızlık savaşını yürüten bir meclis. Dünyada 'gazi' sıfatına layık ve bu sıfatı taşıyan tek meclis, Türkiye Büyük Millet Meclisi. Böylesine mübarek bir Ramazan iftarında başta Büyük Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, bu Meclisi bize armağan eden şehitlerimizi, gazilerimizi, büyüklerimizi rahmetle, saygıyla ve şükranla anıyoruz. Çünkü böylesine bir Meclis gerçekten Türkiye'nin bugünlere gelmesine çok önemli bir rol oynadı. Çok önemli başarılara imza attı. Zaman zaman faaliyetine son verildi ama kaldığı yerden yoluna devam ederek bugün çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmamızda bu Mecliste bugün görev yapanlar, bizden evvel görev yapan büyüklerimiz gerçekten gece gündüz demeden çalıştı. Dolayısıyla bu Meclisi ve bu Meclisin temsil ettiği cumhuriyeti ve demokrasiyi bu iftar sofrasında bizimle beraber olan çok sevgili gençlerimize de emanet etti. Dolayısıyla bugün sizlerle buluşmamızın böylesine bir önemi var.'' ''Ümit ediyorum ve Allah'tan dua ediyorum ki bugün buraya davet ettiğimiz gençlerimizden, inşallah Meclis başkanları, bakanlar olsun...'' dediği sırada duygulanarak gözleri yaşaran Çiçek, ''İşte biraz zor, bu işler zor değil, konuşmak zor'' dedi. Çiçek, herkesin sağlık içerisinde Ramazan Bayramı'na ulaşması temennisinde bulunarak, yemeğe katılan tüm gençlere başarılar diledi. -''BAKANLIĞIMIZ ARTIK ÇOK DAHA GÜÇLÜ''- Yemeğe katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin de TBMM Başkanı Çiçek'e teşekkür etti. Çiçek'i politikada her zaman kendine örnek aldığını, tecrübelerinden yararlanmaya çalıştığını anlatan Şahin, ''Mübarek ayın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olur inşallah. Ramazan sevgi, merhamet, vermek, kötülüklerin azalması demektir'' diye konuştu.