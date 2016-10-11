Shavonte Zellous Beşiktaş'ta

2016-2017 sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ABD asıllı Hırvat basketbolcu Shavonte Zellous ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1986 doğumlu, 178 cm boyundaki oyun kurucu son olarak WNBA takımlarından New York Liberty'de forma giydi.

Shavonte Zellous kimdir?

28 Ağustos 1986 ABD doğumlu olan Shavonte Zellous, 178 cm boyunda ve guard pozisyonunda görev almaktadır. Pittsburgh Koleji mezunu olan Shavonte Zellous, 2009 yılında Detroit Shock tarafından 1. tur 11. sıradan draft edildi.



İlk Avrupa deneyimini 2009-2010 sezonunda Beşiktaş'ta yaşayan başarılı basketbolcu, siyah-beyazlı forma altında çıktığı 21 lig maçını; 15.3 sayı, 6 ribaund ve 3.6 asist ortalamalarıyla tamamladı.



Beşiktaş ile EuroCup'ta 6 maça çıkan tecrübeli basketbolcu, bu karşılaşmalarda 17 sayı, 5 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarını yakaladı.