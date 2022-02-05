Shaun White, Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra emekli olacağını açıkladı

T24 Spor

Snowboard dünyasının en tanınan isimlerinden Shaun White, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'ndan sonra başarılı kariyerini noktalayacağını duyurdu.

35 yaşındaki snowboardcu 2006'daki ilk Olimpiyat oyunlarından bu yana 3 kez altın madalya kazandı ve Winter X Oyunları'nda da 13 altın madalya aldı.

Zhangjiakou'daki basın toplantısında kararını ilk kez medyaya duyuran White, "Bu benim son turnuvam olacak. Özel bir durum" dedi.

White, "Her şey bu sefer biraz daha heyecanlı. Son kez bu basın toplantısını yapıyorum, son kez takım arkadaşlarımla oturuyorum, son kez açılış törenine katılacağım. O yüzden her şey biraz duygusal, ama keyif alıyorum" dedi.