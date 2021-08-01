Sharon Stone, sette çalışan herkesin aşı olması konusunda ısrar ettiği için işini kaybetmekle tehdit edildiğini söyledi

Sette eksik olduğunu düşündüğü yeni tip Koronavirüs (Covid-19) güvenlik önlemleri hakkında konuşan oyuncu Sharon Stone; oyuncuları, gazetecileri ve radyocuları temsil eden Amerikan işçi sendikası SAG-AFTRA ulusal yönetim kurulunun bir üyesi olduğu kampanya videosunda, sette çalışan herkesin aşı olması konusunda ısrar ettiği için Atlanta'daki işini kaybetmekle tehdit edildiğini ifade etti.

63 yaşındaki aktris, Covid-19 krizinin ortasında çalışmak için güvenli hissedilmeyen bir yere gitmek zorunda olmanın "saçma" olduğunu söyledi.

Deadline tarafından paylaşılan videoda Stone, "Setteki herkes aşılanmadan işe gidecek miyim? Hayır. Hayır, yapmayacağım. İşimi kaybetmekle tehdit mi ediliyorum? Evet. Evet öyleyim. Gösterimde herkes aşı olmazsa işimi kaybeder miyim? Evet" dedi.

Çalışmak için güvenli olmayan bir yerde çalışmak zorunda olmanın "gülünç" olduğuna inandığını söyleyen oyuncu, tüm setler aşılanana kadar çalışmayacağını belirtti.