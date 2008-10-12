'Sharon Stone istediğimi gösterdi'

Altın Portakal kapsamındaki 4. Uluslararası Avrasya Film Festivali’nin jüri başkanlığını yapan yönetmen Verhoeven, filmdeki sorgu sahnesinde lisedeki bir anısından esinlendiğini söyledi.



Sharon Stone’un iççamaşırı giymediği sorgulama sahnesiyle hafızalara kazınan “Temel İçgüdü” filminin yönetmeni Paul Verhoeven, sahnenin çekileceği gün tüm seti boşalttıklarını belirterek, “Sadece ikimiz kaldık. Ve o sahnenin çekiminde ben ne görmek istiyorsam, Sharon Stone onu gösterdi” dedi.



Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen 4. Uluslararası Avrasya Film Festivali’nin Jüri Başkanı Verhoeven, dün basın mensupları ve sinemaseverlerle buluştu. Hollandalı ünlü yönetmen, “Temel İçgüdü filminin sorgulama sahnesinin Stone’un mu yoksa kendisinin mi fikri olduğuna” ilişkin soruyu yanıtlarken, üç günde çekildiğini belirttiği sahnenin filme nasıl eklendiğini şöyle anlattı:



Arkadaşı ilham verdi



“Sharon ile konuşuyorduk. Ona okul dönemindeki bir anımı anlattım. Okula iççamaşırı giymeden gelen ve bacak bacak üstüne atarak bunu bize fark ettiren bir arkadaşımla ilgiliydi. Sharon bu fikre bayıldı. Ve bu sahneyi filme koymaya karar verdik.“

Sahnenin ABD’de tepki çektiğini ve Stone’un kariyerini tehlikeye attığı korkusuna kapıldığını anlatan Verhoeven, “Sharon Stone bu sahnenin bir skandal olabileceğini daha sonra anladı, pişman olmuş da olabilir. Ama, ben istediğimi aldım” dedi.



Eşcinseller kızdı



Filmde baş kadın karakterin biseksüel ve katil olduğunu öğrenen bazı eş cinsellerin ABD çapında protesto gösterisi yaptığını belirten Verhoeven, “Biseksüel ve katil olan baş kadın karakterin dedektif olarak değiştirilmesini istediler. Bu olmayınca da setimize kadar gelip kabloları kestiler, lambaları kırdılar. Filmi polis eşliğinde çekmek zorunda kaldık. Biseksüel olan baş kahraman gücün simgesiydi. Filmin vizyona girmesinin ardından eş cinseller de düşüncelerini değiştirdi.”



Obama umudumuz



Verhoeven, başkanlık seçiminde sanatçıların adaylara verdiği desteğin sonucu nasıl etkileyeceği sorulunca, ABD’nin ünlü TV yıldızı Oprah Winfrey’in Obama’ya verdiği desteği örnek gösterdi ve “Oprah, Obama’ya destek olursa büyük bir yardımı olur. Ancak, Obama’nın kendi başına yaptığından daha fazlasını yapamaz. Bu seçimin ardından Cumhuriyetçilerden kurtulmamız gerekiyor. Çünkü Obama, bütün dünya için bir umuttur” dedi.



Kayba uğramadı



ABD’deki ekonomik krizde fazla kayıp yaşamadığını belirten Verhoeven, “Borsada da oynamıyorum. Zaten borsada oynayanlar kaybettiler. Ben sadece filmlerimden para kazanıyorum” diye konuştu.



Hz. İsa’nın hayatını anlatan bir film çekmek için 20 yıl araştırma yaptığını ancak kitap yazmaya karar verdiğini bildiren Verhoeven, “Kitabımda Hz. İsa’nın yaydığı düşünceleri değil O’nun nasıl bir insan olduğunu ve neler yaşadığını anlatmak istedim” dedi.

Verhoeven, 1995’de çektiği “Showgirls” filminin Hollywood’un en kötü filmlerine verilen “Ahududu” ödülünü aldığı anımsatılınca, “Hz. İsa’nın bir sözü vardır, ’Eğer birisi bir yanağınıza vurursa siz öbür yanağınızı da çevirin’. Ödülü almaya gittim. Bu ilk kez oluyordu. Bu tavrım çok beğenildi” karşılığını verdi.