'Sharon Stone felç geçirdi' iddiası

Dünyaca ünlü 56 yaşındaki aktris Sharon Stone’un, Brezilya'da AIDS araştırmalarına destek mahiyetindeki bir etkinlik sonrasında felç geçirdiği için hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, bölgedeki yerel RCN La Radio isimli radyo kanalı da bu haberi doğruladı. Yaşanan bu olumsuluklar sonrası California San Bernardino'da bir bakım merkezinin açılışına katılan ünlü yıldız, sağlıklı görünürken akıllara “felci atlattı mı?” soruları geldi. Stone, 2001 senesinde de felç geçirmiş ama daha sonra tamamen iyileşmişti. Ünlü yıldız, felç semptomlarına karşı bilinçlendirme reklamında rol almıştı.

