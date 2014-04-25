T24 LogoT24 Logo
Magazin

'Sharon Stone felç geçirdi' iddiası

Ünlü oyuncu Sharon Stone'un felç geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi

25 Nisan 2014 18:07

Dünyaca ünlü 56 yaşındaki aktris Sharon Stone’un, Brezilya'da AIDS araştırmalarına destek mahiyetindeki bir etkinlik sonrasında felç geçirdiği için hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Milliyet’te yer alan habere göre, bölgedeki yerel RCN La Radio isimli radyo kanalı da bu haberi doğruladı. Yaşanan bu olumsuluklar sonrası California San Bernardino'da bir bakım merkezinin açılışına katılan ünlü yıldız, sağlıklı görünürken akıllara “felci atlattı mı?” soruları geldi. Stone, 2001 senesinde de felç geçirmiş ama daha sonra tamamen iyileşmişti. Ünlü yıldız, felç semptomlarına karşı bilinçlendirme reklamında rol almıştı.
 

ETİKETLER

sharon stonefelçaktrisoyuncu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24