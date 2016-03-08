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Spor
Deutsche Welle

Sharapova'ya reklam şoku

Rus tenisçi Maria Sharapova'nın dopingli çıktığını açıklaması sonrası ünlü markalar tenisçi ile yaptıkları reklam sözleşmelerini askıya aldı.

08 Mart 2016 16:45


Sprocu kimliği ile olduğu kadar güzelliğiyle de ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova'nın dopingli çıktığını açıklaması reklam anlaşmalarına da yansıdı. Dünyaca tanınmış markalar Nike ve Porsche, Sharapova'nın doping açıklamasının ardından, tenisçi ile yaptıkları reklam sözleşmelerini askıya aldıklarını duyurdu.

Nike Sözcüsü KeJuan Wilkins, "Haberlerden ötürü üzgün ve şaşkınız. Bu nedenle Maria ile yaptığımız sözleşmeyi, incelemeler sonuçlanana kadar askıya almaya karar verdik" dedi.

Porsche tarafından yapılan açıklamada ise "Maria Saharpova hakkındaki güncel haberler nedeniyle üzgünüz. Ayrıntılar ortaya çıkana ve durumu analiz edene kadar planlanan aktiviteleri durdurma kararı aldık" denildi. İsviçreli bir saat markası olan TAG Heuer de, Rus tenisçi ile yapılan sözleşmenin uzatılmayacağını duyurdu.

Forbes dergisinin listesine göre, Sharapova 2015 yılında 22 milyon doları reklam geliri olmak üzere 29 milyon dolar kazanç sağladı.

"10 yıldır kullanıyorum"

Maria Saharapova, Avustralya Açık Tenis turnuvası öncesinde düzenlediği basın toplantısında doping testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. 5 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 28 yaşındaki tenisçi, "Doping testim pozitif çıktı ve tüm sorumluluğu alıyorum. 'Mildronat' denen bu ilacı, doktorumun gözetiminde 10 yıldır kullanıyorum. Birkaç gün önce Uluslararası Tenis Federasyonundan (ITF) bir mektup aldım ve bu maddenin diğer adının da 'meldonyum' olduğunu öğrendim. Fakat 1 Ocak'tan itibaren yasaklı maddeler listesine alındığını bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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