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Spor

Sharapova'nın dönüşü muhteşem oldu

18 Mayıs 2009 22:55


10 aydır omuzundaki sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan Maria Sharapova, Varşova'da İtalyan Garbin'i 3 sette geçti. 


Polonya'nın başkenti Varşova'da start alan tenis turnuvasında Rus Maria Sharapova tur atladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen turnuvada omuzundan sakatlanan dünyanın eski 1 numarası 10 aydır kortlarda mücadele edemiyordu.

Dünya sıralamasında 65. sıraya kadar inen Sharapova, 71 numarada bulunan İtalyan Tathiana Garbin karşısında 3 sette galibiyete ulaştı. Rus tenisçi ilk seti 6-1 kazandıktan sonra ikinci sette 4-0 öne geçmesine omuzundaki sakatlığın da etkisiyle oyundan düştü. Tie-break'te 8-6'lık sonuç Tathiana Garbin'e güldü ve maç uzadı.

Üçüncü sete de kötü başlayan Sharapova 3-1 geriye düştü. Rus tenisçi buradan yeniden oyuna döndü ve 6-3'lük sonuçla maçı 2-1 kazanarak tur atladı.

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