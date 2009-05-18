Sharapova'nın dönüşü muhteşem oldu



10 aydır omuzundaki sakatlık nedeniyle kortlardan uzak kalan Maria Sharapova, Varşova'da İtalyan Garbin'i 3 sette geçti.





Polonya'nın başkenti Varşova'da start alan tenis turnuvasında Rus Maria Sharapova tur atladı. Geçtiğimiz Ağustos ayında Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen turnuvada omuzundan sakatlanan dünyanın eski 1 numarası 10 aydır kortlarda mücadele edemiyordu.



Dünya sıralamasında 65. sıraya kadar inen Sharapova, 71 numarada bulunan İtalyan Tathiana Garbin karşısında 3 sette galibiyete ulaştı. Rus tenisçi ilk seti 6-1 kazandıktan sonra ikinci sette 4-0 öne geçmesine omuzundaki sakatlığın da etkisiyle oyundan düştü. Tie-break'te 8-6'lık sonuç Tathiana Garbin'e güldü ve maç uzadı.



Üçüncü sete de kötü başlayan Sharapova 3-1 geriye düştü. Rus tenisçi buradan yeniden oyuna döndü ve 6-3'lük sonuçla maçı 2-1 kazanarak tur atladı.



