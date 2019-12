Sharapova'dan Canon pozu

Kortların güzel isimlerinden Maria Sharapova, Canon markasının son reklam kampanyasında yer aldı.



Daha önce de birçok markanın yüzü olarak kamera karşısına geçen 21 yaşındaki Sharapova, son pozlarını Canon markasının yeni fotoğraf makinesi için verdi.

'Make every shot a powershot' sloganıyla yola çıkan marka, tenise gönderme yaparak gücün ve hızın ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Reklamda yine raketini konuşturan güzel tenisci, filmin sonunda eteğinin altından fotoğraf makinesini çıkarıyor ve 'Maria Sharapova was here' (Maria Sharapova buradaydı) yazılı dekorun fotoğrafını çekiyor.