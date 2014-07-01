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Spor

Sharapova Wimbledon'dan elendi

Angelique Kerber'e 2-1 yenilen Maria Sharapova, Wimbledon 4. turda elendi

01 Temmuz 2014 23:31

Sezonun üçüncü "grand slam" tenis turnuvası Wimbledon'da 1 numaralı seri başı Serena Williams'ın ardından tek kadınların 9 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 5 numaralı seribaşı Maria Sharapova'yı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktı.

Tek kadınlardaki 4. tur mücadelesinde, burada 2012 yılında yarı final gören Alman Angelique Kerber ile 2004 yılında kazandığı Wimbledon'a Fransa Açık (Roland Garros) şampiyonu unvanıyla gelen Rus Maria Sharapova karşılaştı. Kerber, oyunun kontrolünü elinde tutmasına karşın çok sayıda basit hata yapan Sharapova'yı 7-6, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek tur atladı.

Kadınlardaki bir diğer 4. tur karşılaşmasında, son finalist 19 numaralı seribaşı Sabine Lisicki, dünya sıralamasının 65 numarası Kazak Yaroslava Shvedova'yı 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) geçerek yoluna devam etti.

Bu sezon Avustralya Açık'ta çeyrek final oynamasının ardından Roland Garros'ta da kariyerinin ilk finaline çıkan 3 numaralı seribaşı Simona Halep de dünya 72'ncisi Kazak Zarina Diyas'ı 6-3 ve 6-0 ile rahat geçerek Wimbledon'da da son 8'e kalmayı başardı.

 

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