Wimbledon'ın 1 numarası Serena Williams elendi

Sezonda ilk iki slam turnuvasını beklentilerin altında tamamlayan Serena Williams, daha önce altı kez zafere uzandığı Wimbledon'a da erken veda etti. Amerikalı yıldız, üçüncü turda Alize Cornet'ye takıldı.

Tenis dünyasında yer alan haberde elde ettiği beş şampiyonlukla Açık Dönem'de Wimbledon'ı en çok kazanan dört isimden biri olan Serena Williams, bu sezonki üçüncü slam turnuvasında da hüsrana uğradı.

Yalnızca beş oyun kaybıyla çıktığı üçüncü turda 25 numaralı seribaşı Alize Cornet ile kozlarını paylaşan dünya bir numarası, 1-1'lik denge olduğu sırada verilen yağmur arasının ardından devam eden açılış setini 6-1'le cebine koyarak ilk iki maçını anımsattı. Ancak ikinci setle birlikte Cornet, daha özgüvenli ve ofansif oynamaya başlarken, Serena'nın servisleri düşüşe geçti.

Birinci setteki üç puan vuruşunun üzerine maçın geri kalanında 25 tane daha ekleyen Cornet, son iki sette güçlü rakibinin servislerindeki puanların neredeyse yarısını hanesine yazdırdı. 2 saat 24 dakika süren mücadelede toplam puanlarda 90-90'lık eşitlik olmasına rağmen korttan 1-6, 6-3, 6-4'lük skorla galip ayrılan Cornet, bu yıl Dubai'deki yarı finalin ardından Serena'yı bir kez daha devirmeyi başardı. Bu sezon Amerikalı raketlere karşı 2-5'lik bir maç kaydına sahip olan 24 yaşındaki Fransız, her iki galibiyeti de Serena önünde elde etti.

Serena, 2005'ten bu yana All England Club'da ilk kez bu kadar erken havlu atarken, üçüncü sınavından da üç setlik bir galibiyet çıkaran Cornet ise çim zemindeki slam turnuvasında en iyi derecesini yakaladı. Cornet, çeyrek finale kalma yolunda Kanadalı Eugenie Bouchard ile buluşacak. Roland Garros'ta yarı final gören iki ismin buluşmasında 13 numara Bouchard, Andrea Petkovic'i 6-3, 6-4'lük setlerle geçti.

Fransa Açık'ta mutlu sona ulaşan Maria Şarapova, üçüncü maçında da hiç zorlanmadı. Alison Riske engelini 6-3, 6-0 ile aşan 2004 şampiyonu Rus yıldız, dördüncü turda Angelique Kerber ile eşleşti. Dokuz numara Kerber ise geçen yılın sürpriz yarı finalisti Kirsten Flipkens karşısında 3-6, 6-3, 6-2 ile güldü.

Roland Garros'ta kariyerinin ilk slam finalini oynayan üç numara Simona Halep, 17 yaşındaki İsviçreli Belinda Bencic'i 6-4, 6-1 ile mağlup ederek yoluna devam ederken, 15 numara Carla Suarez Navarro'nun ardından 2010 finalisti Vera Zvonareva'yı da 7-6, 3-6, 6-3 ile saf dışı bırakan klasmanın 72 numarası Kazak Zarina Diyas'a rakip oldu.