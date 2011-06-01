-SHARAPOVA VE Lİ YARI FİNALE YÜKSELDİ PARİS (A.A) - 01.06.2011 - Rus tenisçi Maria Sharapova ve Çinli tenisçi Li Na, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda (Roland Garros) yarı finale yükseldi. Sezonun ikinci ''Grand Slam'' turnuvası Roland Garros, Fransa'nın başkenti Paris'te devam ediyor. Bugün oynanan tek bayanlar çeyrek final maçları sonunda yarı finalistler belli oldu. 15 numaralı seribaşı Andrea Petkoviç ile karşılaşan 7 numaralı seribaşı Rus tenisçi Sharapova, Alman rakibini 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükselen taraf oldu. Tek bayanlarda Wimbledon, ABD Açık ve Avustralya Açık şampiyonu unvanlarını elinde bulunduran Rus raket, bu turnuvayı da şampiyon bitirirse, 4 ''Grand Slam'' şampiyonluğu bulunan 10. bayan tenisçi olmayı başaracak. 6 numaralı seribaşı Çinli Li Na da Belarus rakibi Victoria Azarenka'yı 7-5 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek yarı finale yükselen son isim oldu. Sharapova, yarı finalde Li ile karşılaşacak. Tek bayanlar yarı finalinde karşılaşacak diğer isimler, 11 numaralı seribaşı Fransız Marion Bartoli ve 5 numaralı seribaşı İtalyan Francesca Schiavone olmuştu.