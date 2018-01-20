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Spor

Sharapova, Kerber'i zorlamadı

2008 ve 2016 Avustralya Açık şampiyonlarının karşı karşıya geldiği maçta kazanan taraf Kerber oldu

20 Ocak 2018 18:25

Avustralya Açık’ta altıncı günün merakla beklenen tek kadınlar mücadelesinde 21 numaralı seribaşı Angelique Kerber, rakibi Maria Sharapova’yı 6-1 ve 6-3’lük setlerle mağlup ederek dördüncü tura yükseldi.

2008 ve 2016 yılının şampiyonlarını karşı karşıya getiren maçı baştan sona kontrolü altında götüren Kerber, beklenenden rahat bir şekilde Rus rakibini 64 dakikada mağlup etmeyi başardı.

Maçta toplam 7 basit hata yapan Kerber’e karşılık Sharapova’nın tam 26 basit hata yapması dikkat çekti.

Yeni sezona harika bir başlangıç yapan ve bu yıl henüz mağlubiyet yüzü görmeyen dünya eski 1 numarası Kerber dördüncü turda, Su-Wei Hsieh ile Agnieszka Radwanska maçının galibiyle karşılaşacak.

 

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