Sharapova Fransa Açık’a veda etti



Sezonun ikinci Grand Slam organizasyonu olan Fransa Açık'ın tek kadınlardaki son şampiyonu Maria Sharapova için bu yılki turnuva kısa sürdü. Dünya sıralamasının iki numarası olan Rus raket, dördüncü tur maçında Çek Lucie Safarova'ya 6-7 ve 4-6'lık setlerle yenilerek elendi.

Sharapova karşılaşma sonrası; “Bugün bazı bölümlerde iyi oyun çıkardım ancak belli bir seviye tutturamadım. Rakibim son derece ataktı ve beni baskı altına aldı. Benim için sadece zor bir gün oldu ve bir maç kaybettim” diye konuştu.

Dünya sıralamasında 13 numarada yer alan ve bir önceki turda Alman Sabine Lisicki'yi de saf dışı bırakan Safarova, çeyrek finalde Garbine Muguruza ile karşılaşacak. Üçüncü turda Alman Angelique Kerber'i eleyen 21 yaşındaki İspanyol tenisçi, dördüncü turda da geçen yıl son sekize kalmış olan İtalyan Flavia Pennetta'yı 6-3 ve 6-4'lük setlerle eledi.

Sharapova turnuvaya soğuk algınlığıyla başlamış, daha sonra düzelmişti. Tek kadınlardaki bir başka sürpriz ikinci turda yaşanmış ve Sharapova'nın geçen yıl finalde karşılaştığı Rumen Simona Halep turnuvaya ikinci turda veda etmişti.

Federer de çeyrek finalde

Bugüne kadar tek erkeklerde 17 kezle en fazla Grand Slam turnuvası şampiyonluğu bulunan Roger Federer de Roland Garros'ta on birinci kez çeyrek finale yükseldi. İsviçreli tenisçi, kendi seyircisi önünde mücadele eden Fransız Gael Monfils'i 6-3, 4-6, 6-4 ve 6-1'lik setlerle 3-1 yendi. Karşılaşma pazar günü havanın kararması nedeniyle ikinci sette kesintiye uğramıştı.

Federer çeyrek finalde vatandaşı Stan Wawrinka ile karşılaşacak. Wawrinka dördüncü turda bir başka Fransız raket Gilles Simon'u 6-1, 6-4 ve 6-2'lik setlerle yenmişti. Dünyanın iki numarası Federer Monfils ile karşılaştığı son iki maçı kaybetmişti.