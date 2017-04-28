Sharapova doping cezası sonrası ilk turnuvada yarı finalde

Kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numarası Maria Sharapova, 15 aylık doping cezasının sona ermesinin ardından katıldığı Stuttgart Açık Tenis Turnuvası'nda Anett Kontaveit'i 2-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Geçen yıl 26 Ocak'ta alınan doping numunesinde yasaklı "meldonyum" maddesine rastlandığı için verilen 15 ay doping cezası sona eren Maria Sharapova, çeyrek finalde dünya 1 numarası Serena Williams'a elendiği 2016 Avustralya Açık'tan sonra ilk kez resmi bir turnuvada yer aldı.

Özel davetle katıldığı Stuttgart Açık'ın çeyrek finalinde Estonyalı Anett Kontaveit ile karşı karşıya gelen Rus tenisçi, müsabakadan 6-3 ve 6-4'lik setlerle 2-0 galip ayrılarak adını yarı finale yazdırdı.

Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan 30 yaşındaki Sharapova, yarı finalde Fransız Kristina Mladenovic ile mücadele edecek.