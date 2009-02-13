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Sharapova aşık!

Rus tenisçi Maria Sharapova sinema yapımcısı Ebersol ile yaşadığı aşk nedeniyle mesleğini ikinci plana attı.

13 Şubat 2009 02:00

Rus tenisçi Maria Sharapova sinema yapımcısı Ebersol ile yaşadığı aşk nedeniyle mesleğini ikinci plana attı.

Daha önce Ocak ayında kortlara döneceğini açıklayan Rus tenisçi hakkında iddiaların ardı ardası kesilmiyor. Son olarak; Rus tenisçi Anna Chakvetadze'nin babası Dzhamal Chakvetadze, Maria Sharapova'nın kortlara dönememesinin fiziksel değil mental sorunlardan ötürü olduğunu söylemişti. Maria Sharapova'nın sinema yapımcısı Charlie Ebersol yaşadığı aşk nedeniyle tenisi ikinci plana attığı belirtildi. Dzhamal Chakvetadze de Rus güzelin aşık olduğunu ve tenisi şimdilik ikinci planda tuttuğunu iddia etti.

Babasının sözünden çıkmamasıyla bilinen Maria'nın, Yuri Sharapova'yı artık dinlemediğini, son 6 aydır rahat bir yaşam sürdüğünü belirten Chakvetadze, "Babası Yuri'yle konuştum. Artık kendisinin sözünü dinlemediğini söylüyor. Bence aşık olduğu kişi dışında kimse onu tenise döndüremez." diye konuştu.

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