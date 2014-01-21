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Spor

Sharapova, 4. turda Avustralya Açık'a veda etti

Avustralya Açık'ta tek kadınlarda Maria Sharapova,Dominika Cibulkova'ya yenilerek turnuvaya veda etti, son 2 yılın şampiyonu Azarenka ise çeyrek finale çıktı

21 Ocak 2014 17:49

Avustralya Açık'ta, tek kadınlarda 20 numaralı seribaşı Dominika Cibulkova, 3 numaralı seribaşı Maria Sharapova'yı 2-1 mağlup ederek, adını son 8 isim arasına yazdırdı.

Rod Laver Arena'da 22 derece hava sıcaklığında oynanan tek kadınlar 4. tur maçında, 2008 şampiyonu Rus Maria Sharapova ile buradaki en iyi derecesini 2009'da 4. tura yükselerek elde eden Slovak Dominika Cibulkova karşılaştı.

Oyuna hükmeden taraf olan ve servislerinden daha yüksek oranda puan çıkaran Sharapova, 3 kez servis kırdığı ilk seti 6-3 kazandı. İkinci sette rakibinin servislerini daha iyi karşılayan ve daha fazla "winner" üreten Slovak tenisçi, 42 dakika süre seti 6-4 aldı ve maça denge geldi (1-1).

Final setinde kortta, oyunun iplerini yeniden eline almak isteyen bir Sharapova vardı ancak 7 çift, 19 da basit hata yapan Rus raketin hatalarından faydalanan Cibulkova, seti 6-1, karşılaşmayı da 2-1 kazanarak Avustralya Açık'ta ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Böylece 1 numaralı seribaşı Serena Williams'ın ardından 3 numaralı seribaşı Sharapova da 4. turda turnuvanın dışında kaldı.

Sharapova ile yaptığı 6. maçta 3. galibiyetini alan Cibulkova, çeyrek finalde Jelena Jankovic'i yenen Simona Halep ile oynayacak.

 

Azerenka yoluna devam ediyor

 

Rod Laver Arena'da oynanan bir diğer tek kadınlar 4. tur mücadelesinde, 2 numaralı seribaşı Belaruslu Victoria Azarenka ile 13 numaralı seribaşı ABD'li Sloane Stephens karşı karşıya geldi.
Son 2 yılın şampiyonu Azarenka, rakibini 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yendi ve geçen yıl yarı finalde elediği Stephens'ı bu kez de 4. turda turnuvanın dışına itti.

Azarenka, sonraki turda 5 numaralı seribaşı Agnieszka Radwanska ile Garbine Muguruza arasındaki maçın galibiyle son 4'e kalma mücadelesi verecek.

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