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Spor

Sharapova 2 yıl aradan sonra şampiyon

Rus raket, son olarak İtalya'dan zaferle ayrılmıştı

15 Ekim 2017 14:57

Tianjin Açık Tenis Turnuvası finalinde Aryna Sabalenka’yı 2-0 mağlup eden Maria Sharapova, 2 yıl aradan sonra ilk kez bir turnuvada şampiyon oldu.

Çin’in Tianjin kentinde düzenlenen Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nın finalinde Belaruslu raket Sabalenka ile karşılaşan Sharapova, rakibini 7-5 ve 7-6’lık setlerle geçerek şampiyon oldu.

Doping yaptığı gerekçesiyle yaklaşık 1.5 yıl kortlardan uzak kalan Rus tenisçi, 17 Mayıs 2015’te kazandığı İtalya Açık Tenis Turnuvası’nın ardından ilk kez bir turnuvada zirveye oturdu.

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