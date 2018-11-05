Shaqiri'ye 'çift başlı kartal' önlemi; Kızılyıldız deplasmanına götürülmedi

Liverpool, Kızılyıldız ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçının kadrosuna Kosova asıllı İsviçreli oyunu Xherdan Shaqiri'yi güvenlik gerekçesiyle almadı.

2018 Dünya Kupası'nda İsviçre, Sırbistan'ı Kosova asıllı Xherdan Shaqiri ve Granit Xhaka'nın golleriyle 2-1 yenerken; maçın önüne geçen olay, golleri atan iki oyuncunun da sevinçleri sırasında Arnavut bayrağının da simgesi çift başlı kartal işareti yapmalarıydı. Sırbistan iki oyuncuyu FIFA'ya şikayet etmiş ve futbolun patronu, Shaqiri ve Xhaka'ya 10'ar bin İsviçre Frangı para cezasına çarptırmıştı.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçında karşılaşacağı Kızılyıldız deplasmanına gidecek. İngiliz temsilcisi takımın önemli isimlerinden Shaqiri'yi ise güvenlik gerekçesiyle Sırbistan'a götürmeme kararı aldı.

Menajer Jürgen Klopp kararıyla ilgili açıklamalar yaparken, "Harika bir şehir olan Belgrad'a futbol oynamak için gideceğiz. Shaq'ın orada nasıl karşılanacağına dair spekülasyonlar ve konuşmalar duyuyoruz. Ne olacağına dair bir bilgimiz yok. Oraya gideceğiz ve %100 futbola odaklanacağız. Diğer şeyleri düşünmeyeceğiz, hepsi bu kadar" dedi.

"Biz büyük bir futbol kulubü olan Liverpool'uz" açıklamasını yapan Klopp, "Bunun dışında bir mesaj vermek istemiyoruz. Kesinlikle politik bir mesajımız yok. Büyük bir oyun olan futbola odaklanmak istiyoruz. Herkese saygılıyız ve bizi 90 dakika futboldan uzaklaştıracak olaylardan uzak durmaya çalışıyoruz. Shaqiri de kadroda yer almayacak ve bu kararımızı anlayışla karşıladı. Shaq bizim oyuncumuz ve onu seviyoruz. Bizimle daha bir çok maça çıkacak, ancak Kızılyıldız maçında olmayacak" ifadelerini kullandı.

İngiltere'de Liverpool'un 4-0 kazandığı maçta Sırp taraftarların protestosuna maruz kalan Xherdan Shaqiri, 2008'de Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova'da doğdu. Sırbistan, bağımsızlık kararını tanımazken; iki ülke arasındaki gerginlik devam ediyor