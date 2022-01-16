Shaq O'Neal'dan Ömer Faruk'a övgü: Joel Embiid'i mahvetti!

Sezon başında Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Miami Heat'le sözleşme imzalayan Ömer Faruk Yurtseven dikkatleri çekmeye başladı. Milli basketbolcu, NBA efsaneleri tarafından övgüye değer bulundu.

Los Angeles Lakers ve Miami Heat'le şampiyonluklar yaşayan Shaquille O'Neal, Ömer Faruk Yurtseven'in performansını değerlendirdi.

Miami Heat gece oynanan maçta Philadelphia 76ers'a kaybetti. Heat adına ise sahada 23 dakika kalan ve 22 sayı, 11 ribaundla double double yapan Ömer Faruk Yurtseven takımının öne çıkan ismi oldu.

Maçın ardından ise Shaq O'Neal 23 yaşındaki oyuncuyu, "Bu çocuğu sevdim. Büyük bir yüreği var. Şu an Embiid'i mahvediyor. Onu daha önce izlememiştim ama oyun stilini çok beğendim." ifadeleriyle övdü.

NBA'deki performansıyla dikkatleri çeken Ömer Faruk Yurtseven, NBA'de çift haneli ribaunt alma serisini ise 14 maça çıkararak önemli bir başarıya daha imza attı.