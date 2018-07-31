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Spor

Shaq: Kobe sahalara geri dönüyor

Shaquille O'Neal eski takım arkadaşı hakkında önemli bir iddiada bulundu

31 Temmuz 2018 19:44

Eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal, Los Angeles Lakers'ta forma giydiği dönemde takım arkadaşı olan Kobe Bryant hakkında gündemi belirleyecek açıklamalarda bulundu. Los Angeles'ta bir yardım etkinliğine katılan 46 yaşındaki eski pivot oyuncu O'Neal, "Sahalara dönecek misin?" sorusuna "Hayır" derken, eski takım arkadaşı olan ve NBA tarihinin en önemli oyuncuları arasında gösterilen Kobe Bryant'ın ise parkerlere döneceğini söyledi.

"Duyduğuma göre Kobe dönüyor. İlk benden duyuyorsunuz" şeklinde bir iddiada bulunan Shaq, 1996'tan 2004'e kadar beraber oynadığı 'Black Mamba'nın 2016'da emekli olmasından sonra LeBron James ile takım arkadaşı olacağını söyledi. O'Neal, Lakers'taki 8 sezonunda 27 sayı ve 11.8 ribaund ortalaması tuttururken, Bryant ise tam 20 sezonda 25 sayı 5.2 ribaund ve 4.7 asist ortalamaları ile oynamıştı. Eski şaaşalı günlerine dönüş amacında olan Kaliforniya ekibi, bu yaz LeBron James'e 4 yıllık kontrat imzalatmıştı.

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