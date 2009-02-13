Shaq: En iyisi Kobe



Phoenix tecrübeli pivotu Shaquille O'Neal, eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın LeBron James'ten daha iyi olduğunu söyledi.



Geçtiğimiz hafta Madison Square Garden'da harika performans sergileyen iki süper yıldız LeBron James ve Kobe Bryant, Pazar gecesi karşı karşıya gelmiş ve "en iyi kim" sorusu bir kez daha alevlenmişti.



Los Angeles Lakers, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı mağlup ederken Kobe Bryant'in 19 sayı, 3 ribaund, 2 asistle tamamladığı maçta LeBron James 16 sayı-8 ribaund ve 12 asistle oynamıştı.



"Kobe mi LeBron mu?" tartışmalarına son katılan isim Shaquille O'Neal oldu.



LeBron James'in çok iyi bir oyuncu olduğunu söyleyen Shaq, Kobe'nin birlikte oynadığı en iyi basketbolcu olduğunu vurguladı.



"Kobe 10 üzerinden 10 alır" diyen O'Neal, "LeBron ise henüz 9.7 ya da 9.8 sınırında. O da her şeyi doğru yapan şahane bir oyuncu. Cleveland'daki çocuklar onunla birlikte oynadıkları için çok şanslı" dedi.



Shaq sözlerini "Onunla birlikte birçok başarıya imza attık, Kobe en iyisi" diyerek tamamladı.

