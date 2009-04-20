Shanghai Auto Show 2009 başladı

13. Şangay Uluslararası Otomobil ve Üretim Teknolojileri Fuarı (Auto Shanghai 2009) kapılarını açtı.



Bu yıl 13. kez düzenlenen fuar, Şangay Yeni Uluslararası Fuar Merkezinde 25 ülkeden bin 500'ün üzerinde firmanın katılımıyla gerçekleştiriliyor.



Çin'in otomotiv endüstrisindeki yeni vizyonun sergilendiği ve "Gelişim Sanatı" teması üzerine oturtulan fuarda ayrıca yeni nesil çevreci teknolojiler, hibrit ve elektrikli modeller de tanıtılıyor.



Çin otomotiv endüstrisinin, bugün uluslararası otomotiv dünyasında geldiği yeri vurgulayan fuar, 1985 yılından bu yana iki yılda bir düzenleniyor.



Yurt içi ve yurt dışından otomotiv endüstrisini Şangay'da buluşturan fuar, Çin'in son yıllardaki atılımıyla uluslararası fuarlar arasında iyi bir konuma geldi.



Fuar bu yıl dünyanın önde otomobil üreticileriyle birlikte 170 bin metre karelik alanda gerçekleştiriliyor.



Bugün ve yarın basın mensuplarına açık olacak fuar, 22 Nisan 2009 tarihinden itibaren ziyaretçileri kabul edecek. Fuar, 28 Nisan 2009 tarihine kadar açık kalacak.



2007 yılında 6 binin üzerinde basın mensubunun izlediği fuarı bu yıl 500 binin üzerinde kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Fuara, Chery, Great Vall, Gelly gibi Çinli firmaların yanı sıra, Ford, Toyota, BMW, Peugeot, VW, Honda gibi firmalar da katılıyor.

