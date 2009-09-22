T24 LogoT24 Logo
Magazin

Shakira'ya UNICEF'ten onur ödülü!

BM Çocuklara Yardım Fonu, Kolombiyalı şarkıcı Shakira'ya onur ödülü verdi.

22 Eylül 2009 03:00

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kolombiyalı şarkıcı Shakira'ya onur ödülü verdi.

Almanya'nın Oldenburg kentinde düzenlenen 'Burda Live' adlı etkinlik çerçevesinde ödülünü alan Shakira, bu ödülü almaktan gurur duyduğunu, ödülün kendisini, çocukların haklarını savunması konusunda teşvik edeceğini belirtti.

Birçok ülkede eğitimin temel hak değil de lüks olmasının kendisini sinirlendirdiğini söyleyen Shakira, sanayileşmiş ülkelere, gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim projelerine desteklerini artırma çağrısında bulundu.

Shakira, 2003 yılından beri UNİCEF'in iyi niyet elçisi olarak da çalışıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24