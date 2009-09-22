Shakira'ya UNICEF'ten onur ödülü!

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Kolombiyalı şarkıcı Shakira'ya onur ödülü verdi.



Almanya'nın Oldenburg kentinde düzenlenen 'Burda Live' adlı etkinlik çerçevesinde ödülünü alan Shakira, bu ödülü almaktan gurur duyduğunu, ödülün kendisini, çocukların haklarını savunması konusunda teşvik edeceğini belirtti.

Birçok ülkede eğitimin temel hak değil de lüks olmasının kendisini sinirlendirdiğini söyleyen Shakira, sanayileşmiş ülkelere, gelişmekte olan ülkelerdeki eğitim projelerine desteklerini artırma çağrısında bulundu.

Shakira, 2003 yılından beri UNİCEF'in iyi niyet elçisi olarak da çalışıyor.