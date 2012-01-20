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Shakira'ya oral seksli şantaj!

Barcelona'nın defans oyuncusu Pique ve uzun süredir aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira'ya 'seks...

20 Ocak 2012 02:00

T24 - Barcelona'nın defans oyuncusu Pique ve uzun süredir aşk yaşadığı ünlü şarkıcı Shakira'ya 'seks şantajı'nın yapıldığı iddia edildi. 

Shakira'ya oral seksli şantaj!

Eurosport'ta yer alan habere göre; İspanya’daki "Tvnotas" adlı programda yer alan iddiaya göre; Kolombiyalı şarkıcı Shakira’nın eski bir çalışanı tarafından çifte şantaj yapıldı. Uzun süredir birlikte olan Pique ve Shakira’nın seks görüntülerini çeken şarkıcının eski çalışanının, ünlü çiftten para sızdırmaya çalıştığı öne sürüldü. İkilinin yer aldığı videoda; Shakira, İspanya Milli Takımı’nda da oynayan kendisinden 10 yaş küçük sevgilisine oral seks yaptığı iddia ediliyor...


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