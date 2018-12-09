Shakira'nın vergi kaçırdığı iddia edildi

Dünyaca ünlü İspanyol şarkıcı Shakira'nın 14,5 milyon euro vergi borcu olduğu ve bu nedenle hakkında işlem başlatıldığı iddia edildi.



İspanyol El Pais gazetesine göre sanatçı vergi kaçakçılığından suçlanıyor.



Shakira'nın 2011-2014 yıllarında Barcelona'da yaşarken belgeler üzerinde kendisini Bahamalar'da yaşıyor gösterdiği ve böylelikle vergileri ödemediği iddia ediliyor.



İspanyol kanunlarına göre en az 183 gün ülkede kalan kişiler küresel çapta elde ettikleri kazançlarından ötürü de vergi ödemekle mükellef.