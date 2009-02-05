Shakira'dan örnek davranış

Shakira'nın, kendi kurduğu ve İspanyolca "çıplak ayak" anlamına gelen Pies Descalos vakfı aracılığıyla yaptığı bağış, 13 bin metrekarelik alana 1800 öğrenci kapasiteli okul inşasında kullanılacak.Shakira, Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin, Kolombiya'da 5. okul projesine imza atması dolayısıyla kendisini devlet onur madalyasıyla ödüllendirmek amacıyla düzenlediği törende yaptığı konuşmada, vakfının tüm çabasının, "eğitimin sadece ayrıcalıklı birkaç kişi için olduğu yönündeki yanlış inanışı yıkmak olduğunu" söyledi.Uzun yıllardan beri ülkesinde okur yazarlığın artırılması yönünde aktif olarak çalışmalar yürüten, çok sayıda Grammy ödülü sahibi Shakira'nın, ergenlik çağlarındayken bir süre, doğduğu kasabadaki La Playa semtindeki bir kilise okulunda okuma dersleri verdiği biliniyor.