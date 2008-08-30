Shakira'dan İslam'a destek şarkısı

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, dünya barışına katkı için İslam'ın sevgi dini olduğunu anlatan bir şarkı hazırlayacak.



Mısır kökenli ABD'li şarkıcı Dania Youseff ile ortak projesinde şarkının İngilizce ve Arapça sözlerini iki sanatçı birlikte yazacak. Beste ise Mısırlı Mohammed Saad'a ait olacak. Shakira'nın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada bu şarkı ile Batı'nın her Arap'ı terörist gibi görmesi ile mücadele edileceği belirtildi. Aynı zamanda hoşgörüye ve dünya barışına da şarkı sözlerinde vurgu yapılacağı öğrenildi.



Yıl sonuna kadar hazır



Yıl sonuna kadar hazır hale gelecek çalışmaya Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir de klip çekilecek. Bu projeyi kabul etmesinde, Shakira'nın Lübnan kökenli olmasının da etkisinin bulunduğu söyleniyor. Proje ortağı Dania Youssef ekimde ilk albümünü çıkarmaya hazırlanıyor.